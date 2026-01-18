Lazio, summit infuocato a Formello: venerdì confronto tra Lotito, Fabiani e Sarri. Il tecnico valuta l’addio? Le ultime

Lazio, faccia a faccia tra Lotito, Fabiani e Sarri: tensione alle stelle e futuro del tecnico in bilico. Le ultime indiscrezioni

Il clima in casa Lazio è sempre più rovente. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centro sportivo di Formello si è trasformato in un vero e proprio ring, dove tensioni mediatiche e frizioni interne stanno raggiungendo livelli critici. Dopo la conferenza stampa di venerdì, è stato necessario un confronto acceso tra Claudio Lotito, il ds Angelo Fabiani e Maurizio Sarri. Un faccia a faccia duro, nato con l’obiettivo di evitare che la situazione degeneri proprio nel momento più delicato della stagione.

Formello, tra accuse incrociate e sospetti di complotti

Il summit, inizialmente pensato per riportare serenità, si è rapidamente trasformato in uno scambio serrato di accuse. La società ha provato a stemperare i toni, parlando di un presunto “complotto mediatico” volto a destabilizzare l’ambiente. Sarri, però, non ha arretrato di un millimetro: nessuna diplomazia, nessuna maschera. Il tecnico ha ribadito con decisione le sue posizioni, confermando le critiche che da mesi rivolge alla gestione del mercato e alla costruzione della rosa.

Il nodo Ratkov, scintilla della frattura

Il punto più caldo resta il caso Ratkov. La frase di Sarri dopo Lazio‑Fiorentina — «Non conosco Ratkov» — continua a pesare come un macigno. La società sostiene che l’operazione fosse stata approvata, ma una ricostruzione alternativa racconta altro: il vice Ianni avrebbe visionato il giocatore, apprezzandone alcune qualità ma sottolineando che non fosse adatto al sistema di Sarri. Un cortocircuito comunicativo che mette in luce una distanza profonda tra area tecnica e dirigenza, difficile da ricucire nel breve periodo.

Sarri resta, ma giugno incombe

Nonostante il clima da resa dei conti, non si prevedono scossoni immediati. Sarri, legato da un contratto triennale e sostenuto da una parte importante della tifoseria, intende portare a termine la stagione. Ma giugno sarà il vero bivio: eventuali offerte verranno valutate con attenzione. Per ora, a Formello regna una tregua fragile. Lotito e Fabiani provano a ricompattare l’ambiente, ma l’equilibrio è instabile e un singolo passo falso potrebbe far precipitare definitivamente la situazione.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

