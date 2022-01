Lazio, Tare: «Con Sarri c’è un progetto condiviso, ottimo rapporto tra noi due»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il d.s. della Lazio Tare ha parlato del suo rapporto con l’allenatore biancoceleste Sarri

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a La Repubblica ha parlato del suo rapporto con l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri.

LE PAROLE – ««l concetto che volevo esprimere era molto semplice: con Sarri c’è un progetto condiviso e lo dimostrano anche le sue dichiarazioni, correttissime, dopo la partita con l’Udinese. Il mister sa che, se riusciremo a sbloccare l’indice di liquidità e ci saranno le giuste condizioni, si potrà fare qualche operazione per migliorare la squadra in base alle sue indicazioni e la società ne sarebbe felice. Altrimenti siamo d’accordo per una serie d’innesti in estate per continuare a rendere la rosa funzionale alle sue idee. Il mio rapporto con lui? Sento tante chiacchiere, ma abbiamo un ottimo rapporto».

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO SU LAZIO NEWS 24