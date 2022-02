Lazio, Tare: «Coppa Italia un obiettivo. Parole Sarri? Non facciamo polemiche»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igli Tare ha parlato nel pre partita di Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio.

COPPA ITALIA – «Questo è un obiettivo nostro di stagione, veniamo da un momento positivo e cerchiamo di guardare avanti».

DICHIARAZIONI SARRI – «Questo è un pensiero suo personale, ma che sosteniamo anche noi perchè anche noi vorremmo più chiarezza. Ora non facciamo polemiche e pensiamo alla partita».

CONTESTAZIONE CALCIOMERCATO – «Il mercato è chiuso, ora si guarda avanti. Abbiamo avuto modo di dire e ridire le nostre ragioni, abbiamo le idee chiare di come è il presente e come sarà il futuro. Sarri gioca un ruolo fondamentale. Anche per il rinnovo? Sì».