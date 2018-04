Lazio, Tare: «Inzaghi e Milinkovic via? Che ne parlino pure…»

Igli Tare non sembra preoccupato dalle sirene di mercato

Pochi minuti prima del via di Udinese-Lazio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium del momento dei biancocelesti, cercando di sorvolare sulle polemiche a distanza con gli arbitri degli ultimi tempi: «Non voglio parlare degli arbitri, ma esclusivamente della partita. La squadra sta bene, il campionato è una nostra priorità, per questo gioca la squadra migliore. Le vittorie come quella di giovedi ti danno la certezza che siamo una grande squadra, si percepisce tanta allegria. Dobbiamo essere concentrati e portare a casa un risultato importante. Impegni come quello di giovedi ti tolgono qualche energia, ma i giocatori vogliono sempre giocare. Tranne Radu e Parolo che hanno avuto problemi muscolari gli altri hanno risposto bene. La fatica è solo una questione di testa, se la squadra risponde in campo con delle partite di grande intensità vuol dire che siamo in salute».

Significative le parole di Tare sul mercato. Il diesse biancoceleste ha ostentato grande sicurezza sui due gioielli più in vista della vetrina biancoceleste: «Non mi toccano che parlino di Milinkovic-Savic o di Inzaghi alla Juve, Simone ha un contratto per ancora due anni ed è un tifoso della Lazio, Milinkovic ha un contratto ancora molto lungo».