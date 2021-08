Lazio, Tare: «Kostic non sul mercato? La situazione mi sembrava diversa»

Igli Tare intervenuto ai microfoni della Bild ha fatto chiarezza sulla trattativa con il Fracoforte per Kostic, ecco le sue parole

Sorpresa negativa. Igli Tare, DS della Lazio, ai microfoni della Bild ha fatto chiarezza sulla trattativa per Kostic, ecco cosa ha detto:

«Sono rimasto sorpreso che ora, da Francoforte, si dica che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo del cartellino. Fino a poco fa, la situazione mi sembrava diversa. Non ho avuto l’impressione dai colloqui che abbiamo avuto che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Noi, come Lazio, saremmo anche stati disposti a negoziare nuovamente sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo».

