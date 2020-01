Lazio, Tare: «Scudetto? Bello sognare, ma l’obiettivo è la Champions» VIDEO

Lazio, le parole del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare a margine della consegna del Premio Bigiarelli, nella Sala d’Onore del CONI

Giornata speciale in casa Lazio quella di oggi. Il 9 gennaio del 1900 infatti nasceva la polisportiva che oggi festeggia 120 anni. Proprio questa mattina, nella Sala d’Onore del Coni si svolgerà la consegna del premio Bigiarelli.

Ecco le parole del ds Tare ai cronisti presenti: «Speriamo in altri 120 anni, è un bel periodo quello che stiamo passando ma allo stesso tempo sappiamo che il rischio di perdere tutto quello che abbiamo costruito è dietro l’angolo. Dobbiamo essere bravi a tenere i piedi per terra. Siamo solo a metà strada, tutto è bello, ma è la fotografia di un momento. Non abbiamo ancora vinto nulla. Abbiamo vinto tante battaglie, ma dobbiamo vincere la guerra».

«Scudetto? Parlate delle stesse cose, ma non mi riguardano. Sognare è bello ma io sono un professionista e cammino coi piedi per terra. Vincere contro il Napoli significa battere un’avversaria per i nostri traguardi. L’obiettivo è la Champions e non l’abbiamo mai persa di vista».