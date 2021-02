Lazio Torino, rischio 3-0 a tavolino: il retroscena

I tanti casi di positività al Covid tengono ancora in apprensione il Torino. E contro la Lazio potrebbe arrivare il 3-0 a tavolino

Il Torino rischia grosso contro la Lazio. I tanti casi in casa granata hanno portato al rinvio della sfida col Sassuolo, ma con la Lazio non dovrebbe essere possibile un nuovo slittamento.

Come analizza Tuttosport, se la squadra di Cairo non dovesse presentarsi sarebbe possibile il 3 a 0 a tavolino per i biancocelesti. Il Giudice Sportivo si ritroverebbe costretto ad assegnare la vittoria a tavolino ad Inzaghi perché il caso è differente da Juve-Napoli: in questo caso, la Lega ha già rinviato una sfida dei granata.