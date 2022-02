Udinese, Cioffi: «Lazio? Partita insidiosa e noi dovremo fare la gara perfetta» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia del match contro la Lazio. Le sue parole

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero alla vigilia della sfida contro la Lazio.

VERONA – «É stata una settimana anomala perché ci siamo visti togliere sei punti: tre, meritatamente, dal Verona e tre dalla giustizia sportiva. Non entro in merito perché non è il mio compito quindi con piacere rigiocheremo quella partita. La gara contro il Verona è stata anomala perché la prestazione c’è stata. Onore al Verona perché ha avuto il cento per cento delle finalizzazioni, noi 0%. Come squadra non vogliamo cercare alibi. Non c’è né fortuna né sfortuna. La fortuna con il Torino ce la siamo creata e la non fortuna con il Verona ce la siamo creata. L’aspetto importante che focalizza il tutto è che ci siamo dimenticati perché abbiano vinto con il Torino».

INDISPONIBILI – «Nuytinck è un giocatore molto importante per noi, è purtroppo indietro nel suo recupero e non sarà della partita. Udogie lo abbiamo recuperato oggi e ci sarà. Zeegelaar si è riaggregato alla squadra nel finale della settimana per un affaticamento del flessore».

LAZIO – «Mi aspetto una gara simile a quella dell’Olimpico perché Sarri ha quello stile di gioco, uno stile di palleggio, una costruzione manovrata e palleggiata. Quest’ anno è una Lazio diversa in contraddizione con quelle che sono le caratteristiche dello stile dell’allenatore. É una squadra forte che nonostante le assenze merita di stare ai vertici; quindi, per noi sarà una partita insidiosa dove non basterà fare tutto perfetto».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24