Lazio, ufficiale la cessione in prestito di Berisha al Fortuna Dusseldorf

Lazio, ufficialità da parte del Fortuna Dusseldorf dell’acquisto in prestito del centrocampista Valon Berisha

Ora è ufficiale. Valon Berisha è un nuovo giocatore del Fortuna Dusseldorf. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club tedesco.

«Il 26enne verrà in prestito dalla Lazio fino alla fine della stagione. Entrambi i club hanno concordato un’opzione di acquisto. Berisha, nato a Malmö, ha iniziato la sua carriera professionale nei Viking Stavanger nel 2010. Dopo tre anni in Norvegia, si trasferisce a Salisburgo nella Bundesliga austriaca. Lì ha siglato 45 gol e 65 assist in 233 partite, ha vinto cinque campionati e quattro volte la coppa. Ha giocato per la Lazio nell’ultimo anno e mezzo e vinto la Coppa Italia la scorsa stagione con il club di Serie A. Berisha ha giocato otto partite nella prima metà della stagione, di cui quattro in Europa League».