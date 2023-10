Lazio, Vecino: «Stiamo tornando, abbiamo una grande squadra»

Matias Vecino, centrocampista della Lazio, ha così parlato della vittoria dei biancocelesti contro l’Atalanta

Intervenuto nel post gara di Lazio-Atalanta, Matias Vecino ha così parlato nella sua intervista ai microfoni di Dazn.

PARTITA – «Siamo contenti, partita importante per noi. Abbiamo iniziato bene, purtroppo non siamo stati riusciti a portarla a casa prima, ci siamo fatti pareggiare. Abbiamo preso tre punti importantissimi per tornare in corsa Champions».

LAZIO RITROVATA – «I risultati aiutano, quando non arrivano i 3 punti si perde fiducia, ma stiamo tornando. Abbiamo una grande squadra, tanti ricambi perché la stagione è lunga e speriamo di continuare cosi».

