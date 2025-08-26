Lazio, col Verona Sarri cambia modulo e strategia: ecco l’indiscrezione da Formello, cosa accadrà nei prossimi giorni

In casa Lazio Muarizio Sarri pronto a cambiare modulo e strategia, vediamo l’indiscrezione da Formello, cosa accadrà nei prossimi giorni

L’esordio stagionale in Serie A si è trasformato in un incubo per la Lazio, sconfitta per 2-0 dal neopromosso Como. La squadra di Maurizio Sarri non è mai riuscita a impensierire gli avversari, dimostrandosi lenta, prevedibile e priva di reattività. Il Como, fin dai primi minuti, ha preso in mano le redini del gioco con un’organizzazione e un dinamismo che hanno messo in seria difficoltà i biancocelesti.

Il 4-3-3 della Lazio è apparso rigido e incapace di contenere la fluidità e i continui scambi di posizione dei giocatori avversari. Il centrocampo, senza la giusta incisività, non ha fatto da filtro, lasciando gli attaccanti isolati e praticamente innocui per tutta la partita. Sotto pressione costante, anche la difesa ha mostrato evidenti lacune. Il Como ha sbloccato il risultato a inizio ripresa, al 47’, con il gol di Douvikas. Il raddoppio è arrivato poco dopo con una splendida punizione di Paz, che ha spento definitivamente le speranze della Lazio. L’unica timida reazione dei biancocelesti è stata un gol annullato a Castellanos, unico tiro in porta di una prestazione da dimenticare.

Questa sconfitta rappresenta un segnale d’allarme per la Lazio, che ha palesato limiti tattici e fisici preoccupanti. La mancanza di concentrazione e la scarsa reattività devono essere corrette in fretta, come ha spiegato lo stesso Sarri in conferenza stampa: “Vediamo prima la realtà di questa squadra e poi decidiamo come giocare”.

Le sue parole, come spiegato dal Messaggero, riflettono una profonda riflessione sulle valutazioni da fare e sulla tattica da adottare. La squadra ha mostrato un certo pericolo solo nel secondo tempo, quando ha cercato più la profondità, con il gol annullato a Castellanos arrivato proprio su un lancio lungo di Gila. Si sta riflettendo su un possibile cambio modulo, anche se non nell’immediato. A fine luglio si era già valutato un 4-3-1-2, ma al momento l’unica alternativa a Zaccagni nel ruolo di trequartista sembra essere un Pedro ormai 38enne. Nel finale contro il Como, Sarri ha provato il 4-2-3-1, con Pedro a destra, Dia dietro Taty e Zaccagni a sinistra.