Lazio voto 6.5: Europa nota dolente per Sarri

La crescita della Lazio sotto la guida di Maurizio Sarri: bene in campionato, ma c’è da migliorare in Europa e nelle coppe

E’ ormai ai titoli di coda il 2022 della Lazio. La squadra biancoceleste, nella scorsa stagione, ha iniziato un nuovo progetto con Maurizio Sarri. Una scelta coraggiosa viste le profonde differenze, sia in termini di interpreti che di stile di gioco, rispetto a Simone Inzaghi.

La prima stagione del tecnico ex Napoli è stata caraterizzata da un quinto posto in campionato, a sei lunghezze dalla zona Champions. La squadra, dopo delle prime comprensibili difficoltà, è sembrata assimilare bene i dogmi tattici del nuovo allenatore. La nota dolente è stata rappresentata delle coppe: in Europa League è arrivata un’eliminazione nello spareggio contro il Porto, mentre in Coppa Italia i biancocelesti sono stati eliminati ai quarti di finale con un sonoro 4-0 dal Milan.

In Europa la situazione non sembra essere cambiata neanche in questa stagione. La Lazio è infatti arrivata terza nel girone alle spalle di Feyeenord e Midtjylland. Chissà se però l’approdo in Conference League possa rappresentare un’occasione per giocarsi un trofeo fino in fondo, come fatto lo scorso anno dalla Roma. In campionato, al netto dell’ultima sconfitta contro la Juventus, la Lazio dovrà invece fare di tutto per mantenere l’attuale quarto posto in classifica. Tornare a giocare la Champions League garantirebbe al club di Lotito di tenere alte le proprie ambizioni e magari aiuterebbe a convincere giocatori come Milinkovic-Savic a rinnovare.