Lazio, Zauri: «La corsa Champions è aperta, Immobile può fare la differenza»

Le parole di Luciano Zauri sulla corsa Champions della Lazio: «Oggi i biancocelesti grazie ai gol di Immobile possono tornare in corsa»

Intervenuto a Lazio Style Radio, Luciano Zauri ha parlato così del momento della Lazio in vista della gara di questa sera con la Sampdoria:

LAZIO-SAMPDORIA – «Probabilmente la Samp avendo tutto e niente da perdere potrebbe aggrapparsi alla forza disperazione, mentre la Lazio deve riprendere la marcia in campionato per arrivare al quarto posto».

CAMPIONATO – «Il Napoli ha proposto il miglior calcio del campionato, mentre le altre hanno giocato un po’ a perderlo lo scudetto. Sarà molto combattuta la lotta per la Champions. Anche l’Atalanta dopo il passo falso di ieri è ancora in corsa e lo sarà fino alla fine».

MILINKOVIC – «Sicuramente il mondiale gli ha tolto qualcosa, ma dal punto di vista dell’impegno non gli si può rimproverare nulla visto che è molto legato all’ambiente. Le fortune della Lazio passano attraverso le sue prestazioni e il suo percorso».

IMMOBILE – «Gli attaccanti si giudicano dai gol. Il matrimonio tra Immobile e la Lazio ha dato solo ed esclusivamente gioie. Oggi i biancocelesti grazie ai suoi gol possono tornare a pensare a quel sogno chiamato Champions League».

ROCCHI-IMMOBILE – «Due giocatori molti simili, tatticamente intelligenti, fanno movimenti simili e con il fiuto del gol. Sicuramente Immobile vede un po’ di più la porta ma le caratteristiche sono più o meno le medesime».

CORSA CHAMPIONS – «Non vedo delle favorite per la conquista di un posto in Champions. Ognuna ha i suoi alti e bassi. Andando avanti in coppa sicuramente la Lazio potrà pagare qualcosa, ma anche le milanesi laddove dovessero passare dovrebbero fare i conti con il doppio impegno. Sarà lotta aperta fino all’ultimo».

PELLEGRINI – «Mi piacere vedere il suo impatto con la Lazio. Starà a lui cercare di trovare quella continuità che gli è mancata visto che le qualità di certo non gli mancano».

SAMPDORIA – «La società sta vivendo un dramma dopo le vicissitudini di Ferrero. Non è mai arrivata la svolta nonostante diverse buone prestazioni. Purtroppo le possibilità di salvezza ad oggi sono realisticamente poche».

