Lazzari, dalla Spal alla Nazionale: l’inesperienza pesa

Nonostante il differente ruolo ricoperto nella Spal, Lazzari ha esordito con la maglia dell’Italia in una difesa a 4, mostrando alcuni limiti ma anche certe qualità

Ieri sera, lunedì 10 settembre, ha debuttato con la maglia dell’Italia, Manuel Lazzari, esterno tutta fascia della Spal. Il ct Mancini, infatti, ha scelto il classe ’93 come terzino destro, la cui velocità avrebbe dovuto contrastare al meglio l’esterno sinistro del Portogallo, Bruma. L’italiano, però, ha avuto vita dura vista la qualità del proprio avversario, in particolare ha patito la posizione in cui ha giocato. Lazzari, infatti, nella Spal è abituato a giocare come esterno di un centrocampo a 5 nel 3-5-2 disegnato dal tecnico Semplici. In Nazionale, invece, difficilmente Mancini opterà per la difesa a 3, quindi il numero 29 ferrarese dovrà impegnarsi ancor di più per prendersi un posto da titolare e assimilare un nuovo ruolo.

All’esordio con l’Italia, Lazzari meglio in fase offensiva

Rispetto alle partite giocate con la Spal, dove riesce a fare la doppia fase, difensiva e soprattutto offensiva, aiutato dal fatto di avere un difensore centrale in più a coprirgli le spalle, Lazzarri dovrà quindi imparare movimenti e tempi di una retroguardia a 4. Nel match contro il Portogallo, infatti, non è sembrato sicurissimo in alcune diagonali e in certi interventi a chiudere su Bruma e Mario Rui. Diversamente è andata la fase offensiva, dove Lazzari, che a novembre compirà 25 anni, ha potuto sprigionare la sua velocità andando spesso sul fondo e servendo cross per le punte. Al termine dell’incontro si è concesso ai microfoni di Raisport a cui ha dichiarato: «Speravo in un esordio diverso, l’inesperienza pesa tanto, ma si può migliorare con allenamenti e partite».

Lazzari al centro degli interessi del Toro

Le qualità di Lazzari comunque sono innegabili, in particolare in moduli che prevedano la difesa a 3, e non è un caso se nel recente calciomercato il suo nome sia stato fatto in chiave Toro. Infatti, il tecnico dei granata, Walter Mazzarri, utilizza il 3-5-2 e gli sarebbe piaciuto averlo a disposizione, ma l’offerta del Toro non è stata giudicata soddisfacente dalla Spal. La società ferrarese, infatti, considera Lazzari un gioiello a cui sarebbe difficile rinunciare: l’esterno azzurro si può definire un veterano di questo club, dato che veste la maglia bianco azzurra già dal 2013. La chiamata in Nazionale, tuttavia, non farà altro che ingolosire il Toro e altri possibili acquirenti, a partire già dal prossimo mercato di gennaio.