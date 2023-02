Le big centrano i tre punti – Eredivisie, il punto della 23ª giornata

Vincono le quattro squadre di vertice: vittoria importante del PSV, che batte per 3-1 il Twente – Eredivisie, il punto della 23ª giornata

Le partite della 23ª giornata di Eredivisie hanno rispettato i pronostici: le quattro big hanno trovato i tre punti staccando il Twente, che abbandona definitivamente la corsa al titolo. Il Feyenoord mantiene la testa con 52 punti, ma non può considerarsi al sicuro siccome l’Ajax sale a 49 e mantiene il -3. Di rincorsa, AZ Alkmaar (47) e PSV Eindhoven (46) sperano in un scivolone di rotterdammers e lancieri. Il Twente (40) lascia la lotta per la prima posizione scivolando a -12 dalla vetta. Gli highlights del 23° turno della massima serie del calcio olandese sono disponibili gratuitamente su Mola

Nel caloroso Fortuna Sittard Stadion, il Feyenoord vince 2-4 e ottiene il terzo successo consecutivo. Il risultato non è mai stato in discussione, ma i limburgers hanno avuto più occasioni per portarsi a -1 dal club del popolo. La sfida si apre con un gol annullato a Burak Yilmaz, seguito da un uno-due terrificante del Feyenoord grazie all’autogol di Ximo Navarro e alla sassata di Wieffer. Al 43′, la squadra di casa perde il pallone in fase di costruzione e va sotto di 3 gol per la rete di Gimenez. La ripresa si apre con un gol di Duarte che accorcia le distanze e con l’1-4 firmato Paixão. Nel finale, c’è tempo per la zuccata di Siovas e per un’occasione fallita da Gladon che avrebbe potuto regalare un finale diverso al Fortuna Sittard.

L’Ajax tiene il passo del Feyenoord superando per 1-2 il Vitesse, totalmente cambiato in positivo dopo l’arrivo in panchina di Philip Cocu. La squadra di casa va avanti con l’ex Milan Marco van Ginkel, ma i lancieri pareggiano subito con Klaassen. Il gol di Alvarez sugli sviluppi di un corner nella ripresa consegna tre punti di grande portanza a Heitinga.