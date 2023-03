Le big fanno bottino pieno – Eredivisie, il punto della 25ª giornata

Ajax e PSV trionfano in grande stile, Feyenoord e AZ la spuntano di misura – Eredivisie, il punto della 25ª giornata

Nella 25ª giornata di Eredivisie le distanze tra le squadre di vertice sono rimaste invariate. Il Feyenoord è primo a 58, a +3 sull’Ajax, a +5 sull’AZ Alkmaar e +6 sul PSV Eindhoven. Alla vigilia. Per il terzo turno di fila, tutte le quattro big del calcio olandese hanno ottenuto i tre punti. Gli highlights del campionato più pazzo del mondo sono disponibili gratuitamente su Mola.

Ancora una volta, il Feyenoord fatica trovare la vittoria contro un avversario nettamente inferiore. Era successo recentemente contro il Groningen (1-0, Idrissi al 90′), e contro il Volendam i rotterdammers sono addirittura andati sotto. Al gol di van Mieghem al 12′ la banda di Arne Slot ha risposto con il solito Gimenez al 52′ a con l’autogol di Mirani al 74′. Un’altra vittoria sudata per il Feyenoord, che se vuole alzare la coppa deve migliorare sotto il punto di vista della prestazione. Tuttavia, va ricordato che per i feyenoorders la sfida al Volendam si innestava a cavallo della doppia sfida in Europa League contro lo Shaktar Donetsk.

L’Ajax demolisce l’Heerenveen nel giro di 9′ nel primo tempo. I lancieri l’hanno stappata con Kudus al 10′, poi hanno messo in cassaforte il match con Alvarez al 16′ e Bergwijn al 19′. La formazione con i cuori ha abbozzato la rimonta con il gol di van Amersfoort sul finire della prima frazione, ma prontamente Taylor ha fatto 1-4. Il gol dell’ex Bologna van Hooijdonk ha sancito il 2-4 finale.

L’1-0 con cui l’AZ Alkmaar si è imposto sul Groningen è bugardo, siccome l’esito del match non è mai stato in bilico. Gli alkmaarders hanno dominato, e dopo aver sbloccato la sfida con il gol sensazionale di Jesper – occhi di ghiaccio – Karlsson, diamante svedese, hanno gestito la partita senza rischiare nulla. Per il Groningen la situazione si fa sempre più critica in ottica salvezza.

E per il Cambuur (ultimo con 16 punti) il tutto peggiora, perché la squadra di Leeuwarden è stata travolta da un ruggente pokerissimo del PSV Eindhoven. Al vantaggio ospite firmato da Balk, i boeren hanno risposto con Xavi Simons, van Aanholt ed El Ghazi. La squadra di van Nistelrooij ha rischiato di mettere di nuovo in gioco gli avversari con l’autorete di Sangaré, ma il rigore di Fabio Silva e il gol (il secondo personale) di El Ghazi hanno scritto il 5-2 definitivo.