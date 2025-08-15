Leao Milan, il portoghese “chiama” Kean nel Club rossonero: «Insieme faremmo paura»

Leao Milan, l’attaccante rossonero ha invitato l’amico Moise Kean in Lombardia per formare una coppia incredibile: le parole

Rafael Leao ha acceso l’entusiasmo dei tifosi del Milan con un commento sull’amico azzurro Moise Kean. Durante una diretta sul suo canale Twitch, il numero 10 rossonero ha risposto ad alcune domande dei fan e una battuta su Kean ha fatto subito il giro dei social.

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez, con Rasmus Hojlund del Manchester United come pista più calda. Ma se a decidere fosse stato Leao, il nome scelto sarebbe stato proprio quello di Kean. Il portoghese ha dichiarato: «Io voglio molto bene a Moise, è come un fratello per me. Insieme in campo faremmo paura, ci mangeremmo tutti. Ovunque andrà, farà bene».

*Durante la live, un tifoso ha chiesto: «Perché non porti Kean in live?» e la risposta di Leao è stata: «Magari… anche al *Milan». Una dichiarazione che ha subito fatto sognare i tifosi rossoneri, immaginando una coppia d’attacco formidabile.

Tuttavia, dal punto di vista del mercato, la pista Kean-Milan appare al momento irrealizzabile. Il futuro dell’attaccante della Fiorentina è stato incerto fino alla metà di luglio, quando è scaduta la clausola rescissoria da oltre 50 milioni di euro. La società viola, inoltre, non ha intenzione di privarsi di lui, e le offerte più consistenti erano arrivate dall’Arabia Saudita.

Nonostante ciò, l’amicizia tra Leao e Kean rimane solida, estendendosi anche oltre il campo. I due condividono la passione per la musica e stanno lavorando a un album insieme. Lo scorso ottobre, Kean aveva dichiarato: «Rafa è un amico, un ragazzo d’oro. La connessione che ho con lui e con McKennie non ce l’ho con altri nel calcio».

Per il momento, sognare la coppia Leao-Kean in rossonero resta un desiderio dei tifosi, ma non una possibilità concreta per questa finestra di mercato. La loro amicizia, però, continuerà a dare spunti sia dentro che fuori dal campo.