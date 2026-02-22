Leao Milan, passi avanti per il rinnovo: il club lavora al prolungamento del portoghese, le ultime

Leao Milan, passi avanti per il rinnovo di contratto: proseguono i contatti per il prolungamento. I dettagli

Il Milan si prepara a una sfida delicata contro il Parma e da Milanello arrivano segnali incoraggianti. Come riportato da Andrea Sereni su Repubblica, i rossoneri sono pronti a ritrovare dal primo minuto Rafael Leao e Christian Pulisic, i due giocatori più attesi dopo settimane complicate sul fronte degli infortuni.

Per la quarta volta in questo campionato, Massimiliano Allegri potrà contare sulla coppia offensiva titolare. L’ultima apparizione insieme risaliva alla gara contro il Lecce, prima che un problema all’adduttore fermasse Leao e una borsite rallentasse Pulisic. Pur non essendo ancora al top, il tecnico ha elogiato il portoghese, autore di otto gol nonostante il minutaggio ridotto, definendolo un elemento capace di dare “anima” alla squadra in vista dei prossimi impegni.

Parallelamente, il club lavora sul fronte dei rinnovi. Il direttore sportivo Igli Tare è impegnato a blindare i giocatori chiave, a partire proprio da Leao, il cui contratto scade nel 2028. L’obiettivo è chiudere l’accordo prima dell’estate per evitare nuove tentazioni di mercato, come quelle arrivate dal Bayern Monaco un anno fa. Anche Pulisic osserva con attenzione, consapevole che la crescita del Milan passa dalla continuità dei suoi leader tecnici.

In vista della sfida contro il Parma, Allegri punta proprio sull’estro dello statunitense e sulla potenza del portoghese per scardinare la difesa emiliana. Ritrovare l’intesa tra i due potrebbe essere la chiave per conquistare tre punti fondamentali e dare nuovo slancio alla corsa rossonera.