Lecce, Baroni: «Abbiamo tirato più di loro, avanti a testa alta»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato dopo la sconfitta interna dei giallorossi con il Napoli: le dichiarazioni

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con il Napoli.

LE PAROLE – «Non viviamo di rimpianti. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che la strada è giusta e la mia squadra è viva. Abbiamo fatto una partita di alto livello, avendo diverse occasioni, tirando in porta più di loro. In questo momento siamo arrabbiati, l’importante è non perdere la convinzione. E non lo faremo. Di nuovo complimenti ai ragazzi, dobbiamo andare avanti a testa alta».