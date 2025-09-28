Lecce Bologna, Italiano sceglie Dallinga come arma in attacco

Bologna, sfida al Lecce: Italiano lancia Dallinga dal primo minuto. Le ultimissime sulla sfida di Serie A

Dopo la delusione europea, il Bologna è pronto a voltare pagina. La squadra rossoblù, guidata da Vincenzo Italiano, tecnico siciliano noto per il suo calcio propositivo e offensivo, torna in campo in Serie A con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato. L’avversario di giornata sarà il Lecce di Eusebio Di Francesco, allenatore abruzzese che ha costruito la propria carriera su un gioco dinamico e verticale, capace di esaltare la velocità dei suoi esterni.

La sfida al Via del Mare

Il match si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce, un campo tradizionalmente ostico per chiunque. I giallorossi salentini, sostenuti dal calore del pubblico di casa, cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Bologna, invece, vuole confermare le proprie ambizioni europee e riscattare la sconfitta subita in Europa League, che ha lasciato qualche scoria emotiva nello spogliatoio.

Italiano e la carta Dallinga

Secondo le anticipazioni, Vincenzo Italiano sarebbe pronto a schierare dal primo minuto Thijs Dallinga, attaccante olandese classe 2000 arrivato in estate dal Tolosa. Dallinga, centravanti fisico ma anche dotato di buona tecnica, rappresenta un’arma in più per l’attacco rossoblù, soprattutto contro una difesa come quella leccese che spesso concede spazi in profondità. La scelta di puntare su di lui è stata evidenziata anche da La Repubblica – edizione Bologna, che in prima pagina ha titolato: “Contro il Lecce Italiano gioca la carta Dallinga”.

Le chiavi tattiche

Il Bologna dovrebbe confermare il consueto 4-3-3. Occhi puntati anche su Riccardo Orsolini, esterno offensivo italiano capace di incidere con dribbling e conclusioni dalla distanza. Dall’altra parte, Di Francesco pronto a mettere in difficoltà la squadra di Italiano.

Obiettivi e motivazioni

Per il Bologna la parola d’ordine è riscatto: conquistare i tre punti significherebbe restare agganciati al treno europeo e dare un segnale di solidità dopo la parentesi negativa in coppa. Il Lecce, invece, punta a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del campionato.

Una sfida che promette spettacolo, con due allenatori dal credo offensivo e con tanti protagonisti pronti a lasciare il segno.