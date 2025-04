Al Via del Mare il match valido per la 33ª giornata di Serie A tra Lecce-Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce-Como, valevole per la 33ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Partita decisa fino a questo momento dal gol di Diao su assist di Nico Paz per il Como al 33′. Per il Lecce una rete annullata a Krstovic per fuorigioco.

SECONDO TEMPO

Morente prova subito ad impensierire la difesa avversaria, ma la palla è subito fuori. Lo stesso Morente ancora in evidenza al 62′ con Butez stavolta a fermarlo. Due minuti dopo contatto ai danni di Krstovic, ma per l’arbitro dopo il check al VAR ritiene l’intervento regolare. I padroni di casa vogliono a tutti i costi il pareggio, e al 71′ N’Dri prova un sinistro dove Butez respinge in corner! Goal sbagliato, goal subito e Goldaniga firma lo 0-2 comasco. I lombardi non contenti firmano con Diao il 3-0 finale.