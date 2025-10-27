Lecce, Di Francesco: «Vogliamo giocarcela alla pari. Ecco come stravolgerò la formazione» - Calcio News 24

Lecce: Di Francesco annuncia cambiamenti in vista della sfida con il Napoli

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha confermato che ci saranno diversi cambiamenti nella formazione in vista della prossima partita contro il Napoli. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di evitare errori nell’approccio alla gara, evidenziando la necessità di una mentalità concentrata e determinata. Questa dichiarazione arriva dopo la sconfitta contro l’Udinese, dove la squadra ha mostrato segnali di miglioramento, ma ha anche evidenziato alcune aree da perfezionare.

Di Francesco ha dichiarato: «Ci saranno diversi cambiamenti nella formazione. È fondamentale che i giocatori comprendano l’importanza dell’approccio mentale alla partita. Non possiamo permetterci di sottovalutare nessun avversario, soprattutto una squadra come il Napoli, che ha qualità e motivazione». Il tecnico ha anche menzionato la necessità di una maggiore compattezza difensiva e di una maggiore incisività in fase offensiva.

Il Lecce, dopo un inizio di stagione altalenante, è alla ricerca di una continuità di risultati che possa consolidare la posizione in classifica. La partita contro il Napoli rappresenta un’opportunità per testare la reazione della squadra e per mettere in pratica gli insegnamenti impartiti in settimana. Di Francesco ha enfatizzato l’importanza di ogni singolo giocatore nel contribuire al collettivo, sottolineando che le scelte tattiche saranno basate sull’impegno e sulla disponibilità dimostrata in allenamento.

Il tecnico ha anche parlato delle difficoltà incontrate nella partita contro l’Udinese, evidenziando come la squadra abbia reagito positivamente dopo il secondo gol subito. Nonostante la sconfitta, c’è stata una reazione di orgoglio e determinazione, elementi che Di Francesco intende sfruttare per motivare i suoi giocatori in vista della prossima sfida.

In conclusione, il Lecce si prepara ad affrontare il Napoli con una formazione rinnovata e con una mentalità focalizzata sull’approccio alla partita. Di Francesco è determinato a guidare la squadra verso una prestazione positiva, consapevole che ogni partita rappresenta un’opportunità per crescere e migliorare.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A