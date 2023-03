Lecce, Falcone: «Futuro? Posso restare, vedremo…»

Le parole di Wladimiro Falcone, portiere di proprietà della Sampdoria ed in prestito al Lecce, sul futuro. I dettagli

Wladimiro Falcone, ha parlato del futuro con il Lecce al Corriere dello Sport.

PAROLE – «Sticchi Damiani? È una bellissima persona e un grande uomo, sarei contento di continuare a lavorare con lui. Ha un progetto ambizioso, ama la squadra e sta sempre con noi. E questo t’invoglia a restare. Poi qui sta bene anche la mia ragazza, così come i miei genitori quando vengono. Ci sono i presupposti per rimanere, poi vedremo in futuro cosa accadrà».