Lecce, in dubbio il futuro di Giampaolo: una squadra lo cerca per la prossima stagione

Lecce, rimane in dubbio il futuro di Marco Giampaolo: sul tecnico dei salentini ci sarebbe già un’altra squadra

Dopo aver centrato una salvezza fondamentale con il Lecce – la terza consecutiva in Serie A, un traguardo storico per il club salentino – Marco Giampaolo ha visto scattare automaticamente il rinnovo del suo contratto. Tuttavia, il suo futuro in panchina resta incerto. Nonostante segnali di fiducia arrivati nei giorni scorsi, la società non ha ancora sciolto del tutto le riserve sul suo destino. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Giampaolo potrebbe diventare una valida opzione per il Pisa, neopromosso in Serie A e intenzionato a separarsi da Pippo Inzaghi. Quest’ultimo sembra infatti diretto al Palermo, pronto a ripartire dalla Serie B. Il nome dell’attuale tecnico del Lecce circola con sempre più insistenza nell’ambiente toscano, complice anche la volontà del Pisa di affidarsi a un profilo esperto per affrontare la massima serie.

Intanto, l’amministratore delegato del Lecce Sandro Mencucci ha fatto chiarezza sulla situazione contrattuale del tecnico. Intervenuto nei giorni scorsi, ha ricordato come il rinnovo fosse legato in automatico al raggiungimento della salvezza. Tuttavia, ha anche lasciato intendere che la decisione finale spetterà ad altri ambiti della dirigenza: «Innanzitutto sono scelte che non mi competono, però lui comunque ha un contratto che prevede un rinnovo in caso di salvezza, e quindi ad oggi non mi risulta cose diverse anche se non è proprio quello di cui mi occupo. Vedo che sono grandi valzer di allenatori in altre squadre, anche la mia ex Fiorentina».