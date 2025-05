Nuovo allenatore Pisa, chi sostituirà Filippo Inzaghi? La lista completa in vista della Serie A - Calcio News 24

Nuovo allenatore Pisa, quali saranno i prossimi tecnici nerazzurri dopo l’addio di Filippo Inzaghi? Le ultime

Missione compiuta per Filippo Inzaghi, che ha centrato uno degli obiettivi più importanti della sua carriera da allenatore: riportare il Pisa in Serie A dopo ben 35 anni di assenza. Un traguardo storico raggiunto con una stagione da protagonista, chiusa al secondo posto in classifica con 76 punti in 38 giornate, a sei lunghezze dal Sassuolo di Fabio Grosso, vincitore del campionato.

Nuovo allenatore Pisa, una situazione ricca di colpi di scena

Tuttavia, l’entusiasmo per la promozione è stato subito seguito da un colpo di scena: Inzaghi ha comunicato alla dirigenza toscana la sua intenzione di lasciare il club. Nonostante il risultato straordinario raggiunto, l’allenatore ha deciso di accettare una nuova sfida, scendendo di categoria ma sposando un progetto ambizioso: quello del Palermo. Il club rosanero, che milita in Serie B, ha proposto a Inzaghi un contratto biennale fino al giugno 2027, con l’opzione per un’ulteriore stagione. Una proposta che “SuperPippo” ha accolto positivamente, spinto dalla voglia di guidare una squadra storica con grandi ambizioni di promozione.

La scelta di Inzaghi apre ora un vuoto importante sulla panchina del Pisa, proprio alla vigilia di un ritorno nella massima serie atteso da decenni. La società del presidente Giuseppe Corrado si è già attivata per trovare un sostituto all’altezza della situazione, e secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sono tre nomi sul tavolo.

Il primo è Andrea Pirlo (ex Sampdoria), attualmente alla guida della Sampdoria, ma già accostato ad altri club di Serie A e noto per la sua filosofia di gioco improntata sul possesso palla e sulla costruzione dal basso. Un profilo giovane e internazionale, che garantirebbe continuità al progetto tecnico ambizioso del Pisa.

Il secondo nome è quello di Alberto Gilardino, reduce da una positiva esperienza al Genoa, dove ha mostrato doti di equilibrio e capacità di valorizzare i giovani. La sua candidatura è particolarmente forte, anche per il legame con la Serie A e per il buon lavoro svolto in panchina negli ultimi anni.

Infine, c’è Paolo Zanetti, che potrebbe liberarsi a breve dall’Hellas Verona, squadra con cui ha conquistato una salvezza difficile con il 14º posto e 37 punti. Il suo profilo piace per determinazione e conoscenza della categoria.

Per il Pisa, ora, la priorità è scegliere il tecnico giusto per affrontare il ritorno in Serie A con ambizione, consapevolezza e continuità.