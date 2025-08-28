Lecce Milan, Allegri perde un rossonero: no, non sarà disponibile per il match

Lecce Milan si avvicina e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di un rossonero, ecco chi non sarà disponbile per la partita di Serie A

Nella canonica onferenza stampa della vigilia prima della partita, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato la situazione della sua squadra in vista della prossima gara di Serie A che andrà in scena contro il Lecce. Si prospetta un incontro difficile, reso ancora più complicato da un infortunio che costringerà il tecnico a rivedere la sua formazione a centrocampo.

Il giocatore che salterà la partita è il neo acquisto Ardon Jashari. Allegri ha confermato la sua assenza, spiegando che: “Stamattina Jashari si è fatto male in uno scontro con Gimenez e non ci sarà contro il Lecce”. Questo infortunio è un duro colpo per la squadra e per i tifosi, che vedevano in Jashari un rinforzo cruciale per il centrocampo.

L’allenatore ha poi descritto le qualità del giocatore: “È un giocatore che può giocare davanti alla difesa o in un centrocampo a due”. L’assenza di Jashari significa che il Milan dovrà fare affidamento su altri giocatori per la formazione titolare. Nonostante la battuta d’arresto, Allegri ha ribadito la sua fiducia nella rosa a disposizione e l’obiettivo di portare a casa i tre punti.

La partita contro il Lecce, una squadra notoriamente ostica, si preannuncia come una sfida importante. L’infortunio di Jashari è un ostacolo in più, ma la squadra ha i mezzi per superarlo. Ora spetta al direttore sportivo Tare e ad Allegri trovare la soluzione migliore per schierare la formazione più competitiva possibile. Ricordiamo che la sfida andrà in scena domani sera alle ore 20e45, manco a dirlo naturalmente tra le mura dello Stadio Via del Mare. Il conto alla rovescia sta per terminare.

