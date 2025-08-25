Lecce Milan, Allegri prepara la mossa a sorpresa: sì, venerdì schiera quella carta!

Lecce Milan di Serie A si avvicina e mister Massimiliano Allegri prepara la mossa a sorpresa, ecco venerdì quale carta schiererà, i dettagli

Le prime giornate di campionato hanno messo in luce alcune difficoltà difensive per il Milan, costringendo il nuovo allenatore Massimiliano Allegri a intensificare il lavoro sui reparti arretrati. Sebbene la dirigenza, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare, stia ancora valutando possibili mosse di mercato, il tecnico livornese potrebbe concentrarsi sui difensori attualmente a sua disposizione per sistemare le problematiche in vista della prossima trasferta a Lecce. Se la squadra dovesse continuare a faticare in difesa, è possibile che Allegri chieda rinforzi in breve tempo.

Nel frattempo, Allegri sta valutando attentamente l’inserimento del giovane Koni De Winter, acquistato dal Genoa per una cifra vicina ai 22-23 milioni di euro. Nonostante non abbia ancora avuto spazio nelle prime due partite stagionali contro Bari e Cremonese, il difensore belga potrebbe avere un ruolo fondamentale nel breve periodo. Se riuscisse ad adattarsi rapidamente al gioco di Allegri, potrebbe competere per una maglia da titolare, possibilmente nel ruolo di braccetto di una difesa a tre, accanto a Tomori o Pavlovic. Se il tecnico riuscisse a integrarlo velocemente, potrebbe anche pensare a un cambiamento tattico o a una maggiore flessibilità difensiva.

Nel frattempo, mentre Allegri lavora sul campo, la dirigenza potrebbe intervenire sul mercato per risolvere le problematiche difensive emerse. Tare e i suoi collaboratori potrebbero valutare l’acquisto di un altro difensore se la situazione non dovesse migliorare, ma ogni scelta verrà presa in stretta collaborazione con l’allenatore. La coordinazione tra la dirigenza e lo staff tecnico sarà cruciale per garantire che il Milan si rafforzi nel reparto arretrato e continui a puntare a traguardi importanti.

LEGGI QUI L’ARTICOLO COMPLETO CON FOCUS IN CASA ROSSONERA VERSO IL PROSSIMO LECCE MILAN