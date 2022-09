Lecce Monza, Di Gregorio super: «Il primo punto se lo prende lui»

Il Monza conquista il primo punto in Serie A contro il Lecce e il merito è soprattutto del portiere Di Gregorio

Il Monza conquista il suo primo storico punto in Serie A pareggiando 1-1 in casa del Lecce. Decisive per il risultato le parate del portiere dei brianzoli Di Gregorio, migliore in campo per La Gazzetta dello Sport con 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il primo punto se lo prende proprio lui con due paratone salvarisultato nel recupero. Prima, molto bene sulle uscite alte».