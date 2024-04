Lecce Roma, ammonito Ndicka: diffidato, salterà il derby

Evan Ndicka è stato ammonito dopo undici minuti nella sfida contro il Lecce. Il suo giallo costa caro: non ci sarà nel derby

Il primo cartellino giallo di Lecce Roma fa subito notizia: Evan Ndicka, sanzionato dall’arbitro per una trattenuta, era diffidato e dunque non ci sarà per la sfida contro la Lazio. Niente derby dunque per l’ex Francoforte.

Problemi dunque per De Rossi che però adesso ha in testa solamente la trasferta del Via Del Mare, ancora 0-0 prima dell’ammonizione del giocatore della Costa D’Avorio.