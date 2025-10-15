Lecce, parla il presidente Sticchi Damiani: «Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo, tutelarlo da tutto»

Lecce, parla il presidente dei salentini Sticchi Damiani: «Salvezza? Sarà difficile! Il mio primo pensiero su Camarda è proteggerlo». Le parole

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto ai microfoni di TeleRama in occasione della presentazione del Lecce Women. Nel corso dell’intervista ha affrontato diversi temi, soffermandosi sulla stagione in corso, sugli obiettivi futuri del club e su altri aspetti legati al mondo giallorosso. Le parole

PAROLE – «Questa è una stagione di una difficoltà unica. Salvezza? Sarà difficile, lo abbiamo detto in tutti i modi. Nulla è scontato, però, in un campionato che si è snaturato, noi siamo atipici, siamo degli intrusi, però ogni giorno rappresenta uno stimolo per fare di più. Quando le cose non vanno soffriamo tutti e tanto: soffrono i tifosi, ma soffriamo tanto pure noi. Quel risultato conquistato in casa di una diretta concorrente dopo una partita ben giocata, mi ha fatto tanto piacere perché con il Bologna credo meritassimo l’intera posta in palio e non siamo stati particolarmente fortunati»

CAMARDA – «Di Francesco saprà dargli i consigli giusti. A me il compito, da padre di famiglia, di tenerlo tranquillo, sereno, proteggerlo perché va protetto. È così incredibilmente giovane e con tanto talento che, ogni volta che lo vedo, il mio primo pensiero è proteggerlo, tutelarlo da tutto quello che gli sta accadendo in questo momento».