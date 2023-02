Lecce, Sticchi Damiani: «Falcone? Proveremo a riscattarlo, ma…»

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sulla stagione della squadra giallorossa in Serie A

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Di Hjulmand mi piace dire che si sta confermando in A così come andò benissimo in B. Fa la differenza e non ha patito il passaggio di categoria. Gonzalez ha realizzato il sogno di tanti: dalla Primavera a titolare in A. Ma lasciamolo libero dalle pressioni. Falcone? Proveremo a riscattarlo. Anche se c’è un controriscatto della Sampdoria».