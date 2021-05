Lecce, Sticchi Damiani: «Ora è la Salernitana favorita per la A»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza: le sue parole

PROMOZIONE – «A pochi secondi dalla fine sembrava che ci fossero tre squadre a 61 punti. Quel rigore all’ultimo minuto ha cambiato tutto. Oggi la Salernitana è la favorita numero uno per la promozione diretta in Serie A. Noi oggi non siamo più padroni del nostro destino, non possiamo più permetterci di pensare a cosa sarebbe stato se avessimo fatto qualche punto in più. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita e concentrarci».