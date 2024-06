L’attacco di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, contro le tre neopromosse di quest’anno: «Proprietà straniere e tutte a nord»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, dal suo profilo Instagram ha attaccato Parma, Como e Venezia, le tre squadre che hanno ottenuto la promozione per la prossima Serie A. Di seguito le sue parole.

«Salgono in serie A Parma, Como e Venezia (complimenti!), tre città del nord, tre proprietà straniere. La Serie A ormai è in maggioranza espressione di “società straniere” e con il Lecce unica squadra sotto Napoli. Stiamo facendo, insieme alla nostra gente, qualcosa che è in totale controtendenza rispetto al calcio moderno e sentirsi quasi degli “intrusi” è lo stimolo più grande per giustificare qualsiasi sforzo per esserci comunque, a modo nostro…».