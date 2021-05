Ledesma: «La rosa della Lazio non mi sembra adeguata ad affrontare la Champions»

Cristian Ledesma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, in collegamento dalla Ledesma Academy. I temi affrontati

L’ex capitano della Lazio Cristian Ledesma è intervenuto ai microfoni di Sky Sports per parlare dei biancocelesti e della sua nuova esperienza nel calcio a 8. Le sue parole.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

SFIDA A TOTTI – «Derby con Totti in calcio a 8? Sarebbe bello affrontare un ex avversario come Francesco. Sono cresciuto con la mentalità di vincere, e anche in questo caso vorrei avvenisse. Da quando ho segnato nel derby del 2006 è cambiato tutto nell’ambiente Lazio. Quello fu il momento dell’inizio dell’amore, che poi è cresciuto negli anni. E anche per questo sono nella Lazio Calcio a 8, un legame che dura tanto tempo e che dà continuità».

LAZIO IN CHAMPIONS – «La rosa della Lazio non mi sembra adeguata ad affrontare la Champions. L’anno prossimo bisogna vedere qual è il vero obiettivo, se partecipare oppure competere oltre i gironi. L’aspetto lampante è che mancano i giusti ricambi ai titolari, ciò impedisce il salto di qualità che tutti vorrebbero. Non andare in Champions può anche significare fare un ragionamento diverso, quello di rifondare. Sicuramente quest’anno è complicato, far bene potrebbe non bastare».