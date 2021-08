Lega Pro, Ghirelli: «Potevamo collassare, invece c’è stato un miracolo»

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato della difficile situazione del campionato di C

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in una intervista a Tuttosport ha parlato della difficile situazione che ha attraversato il campionato di C con la pandemia da Covid-19.

«Alla crisi economica del Paese si è aggiunto il Covid che ha messo in discussione non solo il calcio, ma le aziende madri dei presidenti. Venivamo da un campionato e mezzo senza liquidità e la chiusura degli stadi si è riverberata pesantemente sugli sponsor territoriali che hanno perso visibilità. Tutto questo ha innescato un legittimo timore di collasso, invece c’è stato il miracolo. Va rimarcato l’eroismo dei presidenti che hanno compiuto sforzi economici notevoli. Poi, certo, il Governo ha contribuito con la cassa integrazione e il posticipo del credito di imposta. Ma siamo ancora in attesa dei contributi per le spese sanitarie di circa 16 milioni di euro e il tema della crisi di liquidità resta centrale».