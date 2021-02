La Lega Serie A ha annunciato di aver anticipato l’orario d’inizio dell’Assemblea prevista per giovedì 11 febbraio

La Lega Serie A ha annunciato di aver anticipato l’orario d’inizio dell’Assemblea prevista per giovedì 11 febbraio a Palazzo Parigi.

La prima convocazione è fissata per le ore 10 e, occorrendo, alle 12 in seconda convocazione. Sarà la riunione decisiva per l’ingresso dei fondi in Serie A.