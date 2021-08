Lega Serie A, assemblea del giorno sui diritti tv: i dettagli

La Lega Serie A ha convocato un’assemblea per discutere dei diritti tv con tutti i club: i dettagli sulla situazione

Nuova rinunione quest’oggi in Lega. I club di Serie A discuteranno dei diritti televisivi della prossima stagione, con DAZN che starebbe cercando di trovare un accordo con Sky per trasmettere in coesclusiva anche le sette partite mancanti nei locali pubblici come hotel, bar e ristoranti.

Si parlerà poi anche della concessione dei diritti riguardo le aree del Medio Oriente e del Nord Africa.