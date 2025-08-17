Leonardi Sampdoria, il giovane attaccante va verso il Catania: quasi definito il trasferimento dal Club ligure

Leonardi Sampdoria, il giovane attaccante pronto a iniziare una nuova avventura in Sicilia? Le ultime sul giovane centravanti

Il mercato in casa Sampdoria non riguarda solo arrivi: anche le cessioni giocano un ruolo fondamentale. Tra queste, quella di Simone Leonardi sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i blucerchiati hanno trovato un accordo di massima con il Catania per il trasferimento del giovane attaccante. L’intesa, maturata nelle ultime ore, accontenta tutte le parti, e ora restano da definire solo gli ultimi dettagli burocratici prima che l’operazione diventi ufficiale.

Per Leonardi, il passaggio al Catania rappresenta un momento cruciale della sua carriera. Il classe 2005 (o 2006, in base alle fonti) ha bisogno di giocare con continuità per maturare e mostrare tutto il suo potenziale. La squadra siciliana, infatti, punta molto sui giovani talenti, e l’arrivo di Leonardi si inserisce perfettamente nel progetto tecnico del club, che lo vede come uno dei protagonisti della prossima stagione. Si tratta di un’occasione importante per il giocatore per compiere un vero salto di qualità e guadagnarsi maggiore visibilità.

Nonostante l’accordo di massima sia già stato raggiunto, la trattativa non è ancora conclusa. Rimangono da limare alcuni dettagli, legati soprattutto alla formula del trasferimento – prestito o cessione a titolo definitivo – e a eventuali bonus legati a performance o presenze. Una volta superati questi passaggi, Leonardi si recherà in Sicilia per le visite mediche, obbligatorie prima della firma del contratto e della sua ufficializzazione come nuovo giocatore del Catania.

Con questa cessione, il Club di Serie B potrà liberare un posto in rosa e reinvestire le risorse economiche disponibili su altri obiettivi di mercato. Per Leonardi, invece, si apre una fase nuova e stimolante della carriera: un’occasione per crescere, mettersi in mostra e consolidarsi come attaccante di prospettiva nel calcio italiano.