Leoni, spunta il clamoroso retroscena, questo club aveva provato a inserirsi all’ultimo: l’aneddoto sul blitz fallito

Leoni, spunta il clamoroso retroscena sul giocatore destinato a lasciare il Parma, un club aveva provato a inserirsi all’ultimo, i dettagli sul blitz fallito

Giovanni Leoni, difensore classe 2006 e tra i giovani più promettenti del calcio italiano, sembra essere pronto a diventare un nuovo giocatore del Liverpool. Il centrale, dopo una stagione positiva, ha già completato la prima parte delle visite mediche e si appresta a firmare un contratto che lo legherà ai Reds fino al 2031. Secondo quanto riportato dal Times, nelle ultime ore è emerso un interessante retroscena: il Manchester United avrebbe cercato di intervenire all’ultimo momento per cercare di acquisire il giocatore, ma non sarebbe riuscito a cambiare l’esito dell’affare.

Nonostante l’interesse dei Red Devils, l’affare non ha mai davvero rischiato di saltare. Leoni sarebbe stato determinato nella sua scelta fin dall’inizio, attratto dal progetto tecnico di Arne Slot e dalla possibilità di giocare ad Anfield Road, uno degli stadi più prestigiosi al mondo. Il Parma, club proprietario del suo cartellino, incasserà 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita, sottolineando l’importanza di questa operazione.

Il difensore ha quindi preferito intraprendere il cammino in Premier League, attirato dalla sfida di confrontarsi con uno dei campionati più competitivi. Nonostante in passato fosse stato accostato anche a Juventus e Inter.

La carriera di Leoni è già ricca di esperienze significative. Con il Parma ha totalizzato 17 presenze e un gol, mentre con la Sampdoria ha disputato 12 partite e segnato una rete. In passato, ha anche giocato 4 volte con il Padova. A livello giovanile, ha collezionato 7 presenze con l’Italia Under 19 e una con l’Under 18. Il suo contratto con i ducali sarebbe scaduto nel 2029, ma la proposta del Liverpool ha cambiato i suoi piani. L’operazione rappresenta un colpo importante per i Reds, che si assicurano uno dei difensori più promettenti della nuova generazione italiana, battendo anche la concorrenza di altre big.