Tottenham, l’era Daniel Levy si chiude dopo 25 anni: il bilancio e gli acquisti migliori

Tottenham, l’era di Daniel Levy si chiude dopo 25 anni: ecco il bilancio e gli acquisti migliori della sua lunga permanenza

È arrivata ieri sera l’ufficialità: Daniel Levy lascia la presidenza esecutiva del Tottenham Hotspur dopo quasi un quarto di secolo alla guida del club. Un’uscita di scena che segna la fine di un’era per gli Spurs, caratterizzata da trasformazioni profonde ma anche da una cronica mancanza di trofei.

Un presidente divisivo ma determinante

Nominato nel 2001, Levy ha guidato il Tottenham attraverso un periodo di grande instabilità tecnica: 12 allenatori esonerati in 25 anni, a fronte di 16 semifinali e 7 finali raggiunte, oltre alla recente Supercoppa UEFA. Tuttavia, il palmarès resta scarno, un aspetto che molti tifosi non hanno mancato di sottolineare.

Sul piano gestionale, però, il bilancio è ben diverso: sotto la sua leadership, il club ha partecipato alle competizioni europee in 18 delle ultime 20 stagioni, consolidandosi come una delle realtà calcistiche più riconosciute a livello globale. “Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un colosso mondiale che compete ai massimi livelli”, ha dichiarato Levy nel suo messaggio di addio.

I grandi campioni dell’era Levy

Durante la sua presidenza, Levy ha portato a Londra giocatori destinati a lasciare un segno indelebile:

Gareth Bale – Arrivato dal Southampton nel 2007 per circa 10 milioni di sterline, l’esterno gallese è esploso al Tottenham diventando uno dei giocatori più forti al mondo, prima del trasferimento record al Real Madrid.

– Arrivato dal Southampton nel 2007 per circa 10 milioni di sterline, l’esterno gallese è esploso al Tottenham diventando uno dei giocatori più forti al mondo, prima del trasferimento record al Real Madrid. Son Heung-min – L’attaccante sudcoreano, acquistato dal Bayer Leverkusen nel 2013, ha collezionato oltre 450 presenze e 170 gol , diventando una bandiera del club e uno dei volti più amati dai tifosi.

– L’attaccante sudcoreano, acquistato dal Bayer Leverkusen nel 2013, ha collezionato oltre e , diventando una bandiera del club e uno dei volti più amati dai tifosi. Luka Modrić – Il centrocampista croato, prelevato dalla Dinamo Zagabria nel 2008, ha mostrato il suo talento in Premier League prima di passare al Real Madrid nel 2012 per 30 milioni di sterline, vincendo poi il Pallone d’Oro.

– Il centrocampista croato, prelevato dalla Dinamo Zagabria nel 2008, ha mostrato il suo talento in Premier League prima di passare al Real Madrid nel 2012 per 30 milioni di sterline, vincendo poi il Pallone d’Oro. Jermain Defoe – Storico bomber inglese, autore di gol pesanti in più stagioni.

– Storico bomber inglese, autore di gol pesanti in più stagioni. Jan Vertonghen – Difensore belga di grande affidabilità, colonna della retroguardia per otto anni.

Un’eredità complessa

L’addio di Daniel Levy lascia un Tottenham solido dal punto di vista economico e strutturale, con uno stadio all’avanguardia e un brand globale. Resta però aperta la sfida più grande: trasformare questa solidità in successi concreti sul campo.