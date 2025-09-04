Tottenham, Daniel Levy lascia dopo 25 anni: inizia una nuova era per gli Spurs. Ecco le prime parole

Dopo quasi un quarto di secolo alla guida del Tottenham Hotspur, Daniel Levy ha rassegnato oggi le proprie dimissioni da presidente esecutivo del club londinese. La notizia segna la fine di un’epoca per gli Spurs, con Levy che, dal suo insediamento nel 2001, ha trasformato la società in una delle realtà più solide e riconosciute del calcio europeo.

Durante i suoi 25 anni di presidenza, Levy ha guidato il Tottenham verso una crescita costante, sia sul piano sportivo che economico. Sotto la sua gestione, il club ha partecipato alle competizioni europee in 18 delle ultime 20 stagioni, raggiungendo traguardi storici come la finale di Champions League 2019 e, più recentemente, la vittoria in Europa League. Levy è stato anche l’artefice della costruzione del nuovo Tottenham Hotspur Stadium, considerato uno degli impianti più moderni e tecnologicamente avanzati al mondo.

PAROLE LEVY –«Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro svolto insieme al team dirigenziale e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un club di peso massimo a livello mondiale, che compete ai massimi livelli. Ma soprattutto, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più importanti di questo sport, dal team di Lilywhite House e Hotspur Way a tutti i giocatori e gli allenatori nel corso degli anni. Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi anni. Non è sempre stato un percorso facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione».

NUOVO PRESIDENTE ESECUTIVO (Charrington) – «Sono molto onorato di diventare presidente non esecutivo di questo straordinario Club e, a nome del Consiglio, vorrei ringraziare Daniel e la sua famiglia per il loro impegno e la loro lealtà nei confronti del Club in così tanti anni».