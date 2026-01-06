Lewandowski, scelta fatta per il suo futuro: resta o no al Barcellona? Lo scenario tra gennaio e giugno. Ultimissime

Lewandowski, decisione presa per il suo futuro: rimane o no al Barcellona? La situazione tra gennaio e giugno. Tutti i dettagli

In un mercato di gennaio frenetico, dove le certezze sembrano sgretolarsi di fronte ai milioni provenienti dal Medio Oriente, il Barcellona incassa una conferma fondamentale per il prosieguo della stagione. Robert Lewandowski non si muove dalla Catalogna. A blindare la posizione del centravanti è Fabrizio Romano: il noto giornalista ed esperto di calciomercato internazionale ha fatto chiarezza sulla situazione dell’attaccante polacco, spegnendo — almeno per il momento — le voci che lo volevano in partenza immediata verso la Saudi Pro League.

La volontà del giocatore: missione Blaugrana

Lewandowski mantiene una “chiara intenzione”: quella di restare al Barcellona fino al termine della stagione 2025/2026. L’ex stella del Bayern Monaco sente di avere ancora un lavoro da finire in Europa. Nonostante la carta d’identità e un ciclo che inevitabilmente si avvia verso la fase conclusiva, la professionalità di Lewandowski lo spinge a onorare l’impegno con i Blaugrana per cercare di portare a casa trofei in questi ultimi mesi di competizione. La sua leadership è considerata imprescindibile per guidare i tanti giovani della Masia che popolano la rosa catalana.

Sirene Saudite: un interesse mai sopito

Dall’altra parte della barricata ci sono i club dell’Arabia Saudita. L’entusiasmo dei dirigenti della Saudi Pro League per il profilo di Lewandowski non è una novità dell’ultima ora: sono anni che il campionato saudita corteggia il bomber, vedendo in lui l’uomo immagine perfetto per affiancare (o sfidare) stelle come Cristiano Ronaldo. Tuttavia, come sottolinea Romano, “l’argomento è considerato realistico per l’estate, non ora“. I club arabi (tra cui si vocifera dell’interesse dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi) sanno di dover pazientare.

Appuntamento a giugno

Il discorso è dunque solo rimandato. Se a gennaio il muro eretto da Lewandowski è invalicabile, l’estate 2026 potrebbe rappresentare il momento dell’addio definitivo al calcio europeo. Con il contratto in scadenza e una stagione intera alle spalle, giugno sarà il mese della verità per vedere il polacco sbarcare nel deserto. Ma fino ad allora, i gol di “Lewa” saranno ancora patrimonio esclusivo del Barcellona.