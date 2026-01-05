Lewandowski lascia il Barcellona? Bomba sul futuro del polacco: c’entra…un ex Inter! Sviluppi importantissimi

Lewandowski via dal Barcellona? Novità sul futuro del polacco: c’entra…un ex Inter! Cosa sta succedendo

Se l’Europa guarda al mercato di gennaio con cautela, dall’Arabia Saudita arrivano segnali di onnipotenza calcistica. L’Al-Hilal, dominatore della Saudi Pro League guidato in panchina da Simone Inzaghi, ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. Secondo quanto rivelato da Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, il club di Riyadh non si accontenta delle stelle già in rosa e avrebbe avviato un contatto diretto con il Barcellona per Robert Lewandowski.

Inzaghi chiama Lewa: il “re dei bomber” per il Demone

L’idea nasce da una precisa richiesta di Simone Inzaghi. Il tecnico ex Inter vorrebbe un terminale di caratura mondiale per l’attacco. Lewandowski, nonostante la carta d’identità, rimane uno dei finalizzatori più letali del pianeta. Per l’Al-Hilal, l’ingaggio faraonico del polacco non rappresenterebbe un problema, e la prospettiva di essere allenato da un tecnico che valorizza le punte come pochi potrebbe stuzzicare l’ex Bayern.

Non solo il polacco: concorrenza alla Juve per Sørloth

L’indiscrezione di Longari svela però una strategia a doppio binario. “Oltre a Sørloth”, recita la notizia, confermando che l’Al-Hilal ha messo nel mirino anche Alexander Sørloth. Il gigante norvegese dell’Atletico Madrid, obiettivo dichiarato della Juventus per il dopo-Vlahovic, è dunque conteso anche dai sauditi. Una brutta notizia per i bianconeri, che rischiano di doversi scontrare con la potenza di fuoco economica del club di Inzaghi, a caccia di un numero 9 fisico e dominante.