Lewandowski Barcellona, l’attaccante zittisce tutti contro il Celta: tripletta e volo a New York per fare questo! Poi il sogno qualificazione al Mondiale con la Polonia

Lewandowski Barcellona, il polacco torna protagonista con tre gol, guida il Barça a -3 dal Real Madrid e parte per gli Stati Uniti prima di unirsi alla Nazionale

Robert Lewandowski ha messo a tacere le critiche sul suo rendimento con una sontuosa tripletta nella vittoria del Barcellona contro il Celta Vigo, un risultato che ha permesso ai blaugrana di avvicinarsi a soli tre punti dal Real Madrid.

Con sette reti, il polacco è ora il capocannoniere della squadra. Ma prima di concentrarsi sulla sua Nazionale per la qualificazione ai Mondiali, il bomber ha fatto una tappa inaspettata a New York.

Da Vigo a New York per una “cerimonia natalizia”

Secondo il media ‘Przegląd Sportowy One’, Lewandowski si è recato a New York per partecipare a una “ceremonia natalizia”. La moglie, Anna Lewandowska, ha pubblicato su Instagram una foto con il marito, con la didascalia: «Ieri tripletta, oggi a New York». Questo viaggio improvvisato significa che l’attaccante 37enne atterrerà in Polonia solo martedì, dove terrà una conferenza stampa prima di allenarsi con i compagni mercoledì.

La Polonia e la difficile corsa ai Mondiali 2026

La Polonia ha ancora delle chance, seppur remote, di qualificarsi direttamente ai Mondiali 2026. Attualmente si trova al secondo posto con 13 punti, tre in meno dei Paesi Bassi. Venerdì le due nazionali si affronteranno a Varsavia, ma una vittoria non basterebbe alla Polonia, che dovrebbe vincere con un largo scarto o sperare che gli olandesi perdano nell’ultima partita contro la Lituania, data la differenza di 13 gol tra le due squadre. Prima di tornare a Barcellona, Lewandowski volerà a Malta per l’ultima partita della fase di qualificazione

Il miglior momento: infortunio alle spalle e pieni poteri in campo

Questa pausa per le nazionali arriva in un momento d’oro per Lewandowski. Oltre alla tripletta, l’attaccante ha recuperato la titolarità e ha giocato per tutti i 90 minuti contro il Celta. Ha anche superato la rottura muscolare al bicipite femorale subita in Nazionale a ottobre, che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un mese, facendogli perdere tre partite con il Barcellona. La sua ritrovata forma fisica e l’efficacia sotto porta sono un’ottima notizia sia per il Barcellona che per la Polonia, impegnata in una corsa all’ultimo respiro per i Mondiali.

