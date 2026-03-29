Lewandowski Juventus, spiraglio inatteso: il rinnovo col Barcellona rischia di complicarsi. Il motivo

Lewandowski Juventus, il rinnovo col Barcellona traballa: la Juventus osserva e si apre un nuovo spiraglio. I dettagli

Il futuro di Robert Lewandowski è diventato un tema caldo del calciomercato internazionale. Il Barcellona vorrebbe proseguire il rapporto con il centravanti, ma i vincoli del fair play finanziario impongono una revisione del suo contratto: l’ingaggio da 30 milioni lordi è considerato insostenibile e il club sta valutando un nuovo accordo con stipendio ridotto e bonus legati al rendimento. L’età del giocatore, che compirà 38 anni in estate, è un altro elemento che spinge la dirigenza verso una rinegoziazione.

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Parallelamente, la Juventus osserva con grande interesse l’evolversi della situazione. Se Lewandowski e il Barça non dovessero trovare un’intesa, l’ipotesi di un trasferimento in Serie A potrebbe diventare concreta, anche perché i bianconeri sono alla ricerca di un attaccante di livello internazionale. Intanto il Barcellona valuta già alternative per il futuro: tra i nomi presi in considerazione ci sono Julián Álvarez e Fisnik Asllani, segnali che fanno pensare a un possibile ridimensionamento del ruolo del polacco.

Per Lewandowski, però, la priorità resta quella di ottenere garanzie tecniche da Hansi Flick. Se il nuovo progetto dovesse relegarlo a un ruolo secondario, l’idea di lasciare la Catalogna diventerebbe più realistica. Un’eventuale cessione di Ferran Torres potrebbe aiutare il Barça a liberare spazio salariale, ma la decisione finale dipenderà soprattutto dalla volontà del centravanti: accettare un nuovo ruolo o tentare un’ultima grande avventura, magari proprio in Serie A.