Licina Juventus, i bianconeri pescano il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: è fatta! Tutti i dettagli del colpo per il 2007

Licina Juventus, i bianconeri hanno pescato il nuovo Yildiz dal Bayern Monaco: accordo trovato! Ecco i dettagli del colpo per il 2007

La Juventus non guarda solo all’immediato, ma continua a costruire le fondamenta per il domani. Mentre i riflettori sono puntati sulle mosse per la prima squadra, gli scout bianconeri hanno piazzato un colpo di assoluto rilievo internazionale per il settore giovanile. Come appreso dalla redazione di JuventusNews24, è ufficiale l’arrivo a Torino di Adin Licina, prelevato direttamente dal Bayern Monaco. Si tratta di un’operazione strategica e tempestiva: il club bianconero ha deciso di non attendere la naturale scadenza del contratto del giocatore (prevista per giugno 2026) e ha chiuso l’affare a titolo definitivo in questa sessione invernale, anticipando la folta concorrenza europea che aveva messo gli occhi sul ragazzo.

Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco acquistato dalla Juve: in Germania sono sicuri: «È Il nuovo Yildiz»

Chi è Adin Licina: il mancino che incanta la Germania

Nato nel 2007, Licina è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. È un trequartista puro che fa della tecnica di base e della visione di gioco le sue armi migliori, ma la sua duttilità tattica lo rende un jolly offensivo prezioso. Mancino naturale, ama partire da ala destra per rientrare sul piede forte e calciare o rifinire, ma in carriera è stato impiegato anche come ala sinistra o, all’occorrenza, come prima punta di movimento. Punto fermo delle selezioni giovanili della Nazionale tedesca, Licina lascia la Baviera per portare in Italia quel mix di disciplina tattica e fantasia che lo ha contraddistinto nel vivaio del Bayern.

Il progetto: dalla Next Gen al sogno Spalletti

L’acquisto di Licina si inserisce perfettamente nella filosofia della “Linea Verde” tracciata dalla società. Il giocatore verrà aggregato al progetto Next Gen, la seconda squadra bianconera che milita in Serie C, vera fucina di talenti per il club. L’obiettivo a lungo termine è chiaro: permettere al ragazzo di maturare nel calcio professionistico italiano, farsi le ossa in un campionato ruvido come la C, per poi bussare un giorno alla porta della prima squadra. Lì dove ad attenderlo, in futuro, potrebbe esserci Luciano Spalletti, un allenatore che ha sempre dimostrato di saper valorizzare al massimo i giocatori tecnici e creativi. La Juve si assicura il futuro: Adin Licina è bianconero.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno