L’idea di De Laurentiis, Benitez direttore tecnico e un giovane in panchina

Aurelio De Laurentiis starebbe pensando anche di affidare un ruolo dirigenziale a Benitez con un giovane emergente in panchina

Aurelio De Laurentiis studia il futuro del Napoli, visto il divorzio praticamente certo con Gattuso. Il presidente dei partenopei è stuzzicato dal ritorno di Rafa Benitez che però, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe anche arrivare nel ruolo di direttore tecnico per gestire gli acquisti e la rosa azzurra.

L’idea di De Laurentiis sarebbe appunto quella di affidare a Benitez un ruolo dirigenziale, mettendo in panchina un giovane in rampa di lancio; come ad esempio Vincenzo Italiano che tanto bene sta facendo allo Spezia.