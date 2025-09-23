Liga, l’Athletic Bilbao senza Nico Williams: tre ko di fila e un’emergenza da gestire. Tutte le ultimissime notizie

L’assenza di Nico Williams, 21 anni, esterno offensivo spagnolo tra i talenti più promettenti della Liga, sta pesando come un macigno sull’Athletic Bilbao. Fuori da tre settimane per un infortunio all’adduttore sinistro, il numero 11 basco ha dovuto saltare le ultime tre gare, tutte perse: Alavés (0-1), Arsenal (0-2) e Valencia (0-2). Un crollo improvviso dopo un avvio di stagione perfetto, con vittorie convincenti contro Siviglia, Rayo Vallecano e Betis Siviglia.

Senza la sua velocità, il dribbling e la capacità di creare superiorità numerica, la squadra di Ernesto Valverde – tecnico 60enne alla terza esperienza sulla panchina biancorossa – fatica a incidere negli ultimi metri. Williams non è solo un’arma tattica, ma anche un leader tecnico capace di sbloccare partite bloccate e decidere nei momenti chiave.

Emergenza infortuni e squalifiche

Il problema non riguarda solo l’assenza di Williams. L’Athletic deve fare i conti con una vera e propria emergenza: Unai Egiluz (difensore centrale, 23 anni) ha chiuso anzitempo la stagione, Dani Vivian (difensore, 25 anni) e Padilla sono squalificati, mentre Yeray Álvarez (difensore, 29 anni) e Beñat Prados (centrocampista, 23 anni) sono prossimi a interventi chirurgici.

Questa situazione costringerà Valverde a rivedere gli equilibri tattici in vista della sfida di martedì al San Mamés contro il sorprendente Girona, attualmente in zona alta di classifica.

Laporte rientra per dare solidità

Una buona notizia arriva però da Aymeric Laporte, 30 anni, difensore centrale francese naturalizzato spagnolo, rientrato dopo un infortunio e pronto ad accelerare il recupero. Contro il Girona, Laporte farà coppia con Aitor Paredes al centro della retroguardia, con l’obiettivo di restituire solidità a un reparto in difficoltà.

Un’assenza che pesa anche psicologicamente

L’assenza di Nico Williams non è solo una questione tecnica: rappresenta la perdita di un simbolo, di un giocatore capace di trascinare i compagni e accendere il pubblico. L’Athletic dovrà trovare nuove soluzioni offensive e fare leva sulla compattezza del gruppo per restare competitivo in Liga e in Europa, in attesa del ritorno del suo gioiello.