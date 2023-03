Liga Profesional argentina, 6ª giornata in diretta streaming su Mola

Big match tra Lanús e River, il Boca sfida la capolista Defensa y Justicia: 6ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola

La 6ª giornata di Liga Profesional argentina offre due sfide importantissime per quanto riguarda la classifica. Lanús-River Plate e Boca Juniors-Defensa y Justicia vedono affrontarsi due giganti che stanno rendendo al di sotto delle aspettative e due squadre di seconda fascia che si trovano in vetta. Guidano la classifica San Lorenzo, Talleres, Defensa y Justicia e Lanús con 12 punti. Seguono l’Huracán a 11, Boca e Rosario Central a 10 e il River a 9. Il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming gratuita su Mola.

Quella tra Boca Juniors e Defensa y Justicia è un’inaspettata sfida d’alta quota. El Halcón è in vetta grazie al filotto di 4 vittorie di fila, mentre gli xeneises sono alla ricerca di continuità dopo i successi con Platenze e Velez. Il caldissimo pubblico della Bombonera di Buenos Aires scalda le ugole per trascinare alla vittoria la squadra di Ibarra.

Anche se è ritenuta come una big, è sorprendente l’avvio di stagione del Lanús, che dopo quattro vittorie in fila ha perso nell’ultimo turno contro il Racing. Il River Plate, dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal Sarandí, proverà a vincere in quetsa difficile trasferta per agganciare il blocco di testa.

Al Ducò di Buenos Aires va in scena il Clasico de Barrios, una delle sfide più sentite in Argentina, tra l’Huracán e San Lorenzo. Il Globo non vince da due stagioni, mentre il San Lorenzo vuole dare seguito alla striscia positiva nel Clasico, l’ultima volta che vinse due volte di fila contro l’Huracan era il 2016/17.

L’inizio di stagione sottotono non ha compromesso le speranze del Racing, che ha raccolto otto punti nelle prime cinque ma viene da due vittorie consecutive. A far fronte al club di Avellaneda, il Godoy Cruz vuole tornare a vincere dopo tre sconfitte nelle ultime tre partite.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 4 marzo – ore 23:15 – Lanús vs River Plate – telecronaca di Manolo Chirico

Domenica 5 marzo – ore 23:15 – l’Huracán vs San Lorenzo – telecronaca di Roberto Ugliono

Lunedì 6 marzo – ore 21:00 – Godoy Cruz vs Racing Avellaneda – telecronaca di Luca Tumminello

Martedì 7 marzo – ore 1:00 – Boca Juniors vs Defensa y Justicia – telecronaca di Enrico Zambruno