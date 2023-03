Liga Profesional argentina, 7ª giornata in diretta streaming su Mola

Per River Plate e Boca Juniors la vittoria è imperativa: 7ª giornata di Liga Profesional argentina in diretta streaming su Mola

Al via la 7ª giornata di Liga Profesional argentina, turno che servirà a rendere più chiare le gerarchie in tutte le latitudini della classifica. In testa ci sono Defensa y Justicia e San Lorenzo con 13 punti, seguono con 12 Huracán, Talleres, Lanús e River Plate e con 11 il Boca Juniors. Il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming gratuita su Mola.

La capolista San Lorenzo ha vinto per 1-0 le tre partite che ha giocato all’Estadio Nuevo Gasómetro quest’anno e affronta il Gimnasia La Plata. La formazione platense sta conducendo un campionato sottotono (5 punti in 6 partite), e strappare anche solo un punto dal campo dei gauchos de Boedo sarà impresa ardua.

Il River Plate ha appena trionfato nel big match contro il Lanús. La squadra di Demichelis ora torna in campo al Monumental, dove ospita il Godoy Cruz, club di metà classifica che ha collezionato 9 punti e che nello scorso weekend ha battuto il Racing.

Il Boca Juniors deve iniziare a dare una forma definitiva alla stagione. C’è ancora tempo, ma gli xeneises sanno offrendo prove nettamente al di sotto delle aspettative, l’ultima delle quali in casa (0-0) contro il Defensa y Justicia martedì scorso. L’avversario, il Banfield, è ultimo in classifica e non ha ancora vinto: la squadra di Ibarra non ha più scuse.

Quella tra Colón Santa Fe e Newell’s Old Boys è una sfida che, in questo momento, non ha una valenza per le posizioni alte. Tuttavia, i padroni di casa, ultimi con 3 punti, devono dare una svolta all’annata calcistica dopo un inizio non particolarmente esaltante. Dall’altra parte, il club rosarino va in cerca di continuità siccome, avendo 10 punti, può avere voce in capitolo nei giochi per le piazze di vertice.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 11 marzo – ore 21:00 – San Lorenzo vs Gimnasia La Plata – telecronaca di Luca Tumminello

Domenica 12 marzo – ore 23:15 – River Plate vs Godoy Cruz – telecronaca di Manolo Chirico

Lunedì 13 marzo – ore 1:30 – Banfield vs Boca Juniors – telecronaca di Simone Indovino

Martedì 14 marzo – ore 1:00 – Colón Santa Fe vs Newell’s Old Boys – telecronaca di Andrea Colella